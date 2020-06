Dois Pagamentos do INSS serão estendidos por mais três meses em até R$ 1.045

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) confirmou que vai prorrogar por mais três meses a antecipação de um salário mínimo (R$ 1.045), por mês, para trabalhadores que estão na fila do auxílio-doença ou que solicitarem o benefício.

Devido à pandemia do coronavírus, desde o mês de abril, a portaria havia permitido a antecipação por três meses. O objetivo é evitar que os beneficiários se exponham e saiam de casa para encaminhar este tipo de auxílio, conforme fontes informaram fontes ao portal G1. Dessa forma, a antecipação fica válida até setembro.

A prorrogação do benefício por mais três meses também valerá para o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

O INSS vai reabrir agências físicas a partir do dia 13 de julho, retomando cerca de 80% do atendimento. De acordo com fontes da autarquia, a retomada vai ser de cerca de 60% das agências e todas as grandes cidades voltarão a ser atendidas. Os servidores do grupo de risco vão seguir em trabalho remoto.

Em áreas remotas da Amazônia, onde comunidades ribeirinhas dependem de atendimento via barco, o órgão já retomou os atendimentos físicos há duas semanas.

Atendimento presencial do INSS voltará em julho

Na última segunda-feira (22), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) confirmou no Diário Oficial da União que retomará o atendimento presencial nas agências do órgão a partir de 13 de julho.

A previsão é de que o acesso ao interior das agências será controlado e ficará restrito a usuários com agendamento prévio e servidores. Ainda, haverá limite máximo de pessoas no mesmo ambiente.

A princípio, no atendimento presencial serão priorizados os serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. Para qualquer um destes serviços, o segurado deve realizar o agendamento pelo Meu INSS (site e aplicativo) ou através do telefone 135.

Lembrando que, não haverá atendimento se antes não ter sido agendado.

Desde o dia 23 de março, as agências do INSS estão oficialmente fechadas devido ao decreto de isolamento social implantado para conter a pandemia do novo coronavírus.

Enquanto o atendimento presencial não é retomado, os segurados devem solicitar os serviços através do Meu INSS (site e aplicativo) ou pelo telefone 135. As datas de requerimento de quem pedir um benefício, como aposentadoria, estão preservadas, permitindo que os segurados recebam todos os valores atrasados.

Fonte: Notícias Concursos