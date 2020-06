Dólar começa dia em alta e bate R$ 5,16 – Notícias Concursos

Nesta segunda-feira, 15 de junho, o dólar iniciou o dia operando em alta. A alta aconteceu após, na última sexta-feira (12), a moeda norte-americana ultrapassar os R$ 5.

Às 9h15 da manhã, a moeda subiu 2,37% e passou a ser vendida por R$ 5,1604. A máxima da moeda até agora nesta segunda foi de R$ 5,1649. Sexta-feira, a moeda terminou o dia com alta de 2,18%, valendo R$ 5,0411.

Na média parcial de junho, a moeda apresenta queda de 5,53%. Já na média de 2020, até agora, o dólar tem alta de 25,72%.

O Banco Central leiloará até 7.600 contratos de swap tradicional para rolagem com vencimento em setembro deste ano e fevereiro do ano que vem.

No mercado exterior, há atualmente apreensão sobre uma possível segunda onda da pandemia do novo coronavírus. O receio surgiu após a China voltar a registrar casos, assim como em partes dos Estados Unidos. Os novos casos fizeram investidores baixarem as expectativas sobre a recuperação da economia mundial.

Pequim, na China, voltou a colocar em prática medidas para evitar contágio após um mercado ter salto não esperado de casos de doentes. Neste fim de semana, também houve recorde de infecções e hospitalizações em estados norte-americanos como Texas e Flórida.