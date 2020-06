Dólar fecha dia em alta e supera os R$ 5 – Notícias Concursos

Nesta sexta-feira, 12 de junho, o dólar fechou em 2,18% de alta e voltou a valer mais de R$ 5. No fim do dia, a moeda valia R$ 5,0411.

No início da sexta-feira, com a pressão da queda do mercado no dia anterior, a moeda norte-americana começou valendo R$ 5,11. Quinta-feira, dia de feriado de Corpus Christi no Brasil, foi de turbulência no mercado internacional. No mercado exterior, aumentaram-se as dúvidas sobre a recuperação da economia e também sobre uma possível segunda onda da pandemia do novo coronavírus.

Você Pode Gostar Também:

Quarta-feira, 10 de junho, o dólar fechou o dia valendo R$ 4,9334, registrando aumento de 0,92%. Segunda-feira a moeda norte-americana fechou o dia valendo R$ 4,8539, valor que representava sua menor cotação em quase três meses.

Ainda nesta sexta, o Banco Central fez leilão de rolagem de até 12 mil contratos de swap tradicional com vencimento em setembro desde ano e fevereiro do ano que vem. A informação foi divulgada pela agência Reuters.

A B3, principal índice da bolsa de valores, fechou a sexta-feira com queda de 3%. O Ibovespa fechou o dia com 92.795 pontos.