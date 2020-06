Dólar fecha terça-feira em queda de 3,25% – Notícias Concursos

Nesta terça-feira, 2 de junho, o dólar fechou com cotação de R$ 5,20. A queda vem pelo otimismo do mundo sobre uma recuperação econômica, ainda que as tensões políticas no Brasil e Estados Unidos continuem presentes.

A queda da moeda norte-americana representou 3,25%, a R$ 5,2116. Foi a maior queda desde o dia 8 de junho de 2018, quando a desvalorização foi de -5,59%, de acordo com a agência Reuters.

Também foi o menor valor de fechamento desde 14 de abril deste ano, quando atingiu R$ 5,1885. Em seu valor mínimo na sessão, a moeda dos Estados Unidos valia R$ 5,2041. O índice Bovespa teve alta e superou os 90 mil pontos nesta terça-feira (02).

No resultado parcial desta semana, o dólar tem queda de 2,34%. Segunda-feira (02), a moeda fechava em R$ 5,40. Durante 2020, a média da moeda é de alta de 29,97%. Esta semana, o mercado reviu a previsão do PIB do ano para recuo de 6,25%.