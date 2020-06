Dólar opera abaixo de R$ 5 pela 1ª vez desde março – Notícias Concursos

O dólar fechou a semana abaixo dos R$ 5. A queda aconteceu pelo cenário mais otimista no exterior, com a criação de empregos nos Estados Unidos melhorando a previsão do mercado.

A moeda norte-americana caiu 2,66% e fechou a semana a R$ 4,9930. Esse é o menor valor da moeda desde o dia 13 de março, quando valia R$ 4,8127. Na mídia da sexta-feira, a moeda chegou a valer R$ 4,9348.

No fechamento da semana, o dólar teve queda de 6,44%. Essa foi a maior queda semanal desde a última semana de outubro de 2008. No acumulado de 2020, o dólar ainda tem alta de 24,52%.

Ainda nesta sexta, o Banco Central ofertou até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para rolagem. Os contratos tem vencimentos entre setembro deste ano e fevereiro do ano que vem. A Bovespa fechou a semana em alta, se aproximando dos 95 mil pontos.

Mesmo com o valor do dólar recuando nos últimos dias, analistas não descartam totalmente a possibilidade de volatilidade nos próximos dias. A volatilidade pode ocorrer pelas tensões políticas no Brasil, entre Executivo e Judiciário, além das tensões nos Estados Unidos, com os protestos contra o racismo e violência dos policiais.