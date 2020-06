Dólar volta a subir e alcança R$ 4,90 – Notícias Concursos

O dólar iniciou a semana em queda, mas nesta quarta-feira, 10 de junho, voltou a subir. O aumento de seu valor aconteceu antes da decisão do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, anunciar a política monetária que pode esclarecer sua visão para como a economia do país irá se recuperar.

Pouco depois das 14h desta quarta, a moeda norte-americana subiu 0,33% e chegou a valer R$ 4,9043. A máxima do dia foi de R$ 4,9143. Terça-feira, 9 de junho, o dólar fechou o dia com aumento de 0,71%, valendo R$ 4,8882.

No acumulado de junho, em seus dez primeiros dias, o dólar tem média de queda de 8,40%. No acumulado de 2020, entretanto, a moeda norte-americana acumula alta de 21,91%.

Apesar do anúncio do Federal Reserve, o cenário interno dos EUA ainda sofre incertezas pelo cenário de pandemia do novo coronavírus e número alto de novos casos diários, além das tensões políticas. Manifestantes protestam há dias nas ruas norte-americanas contra racismo e violência policial.

Esta semana, economistas diminuíram a previsão do PIB do Brasil em 2020. Agora, a projeção é de queda de 6,48% no Produto Interno Bruto Nacional.