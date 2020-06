Dom Valério Breda continua na UTI e apresenta quadro grave e instável

Através de nota oficial divulgada neste domingo, 14 de junho, pela Vigário Geral da Diocese de Penedo, Padre Daniel do Nascimento, foi informado aos padres, diáconos, religiosos (as) e fiéis da Diocese o quadro clínico de Dom Valério Breda, que está internado na UTI neurológica do Hospital Arthur Ramos, em Maceió.

De acordo com as informações o Bispo tem estado clínico grave e instável. Na última quarta-feira sofreu uma reação alérgica intensa, necessitando a assistência de ventilação mecânica e sedação. O quadro alérgico também afetou os rins, provocando insuficiência renal. No último sábado (13) foi submetido ao tratamento de hemodiálise.

“Quero convidar a todos os irmãos e irmãs diocesanos, padres e leigos, e todo o povo de Deus para intensificarmos nossas orações em favor do nosso bispo diocesano. Que o Deus de amor e bondade derrame sua misericórdia sobre nosso pastor e toda nossa Igreja. Peçamos também a intercessão da Virgem Maria, Senhora do Santíssimo Rosário, que interceda por todos os enfermos, especialmente por nosso Bispo”, clamou Pe. Daniel.