É HOJE! Live do Arraiá do Monte Rey pra você curtir muito forró!

Na noite desta quarta-feira, 10 de junho, acontecerá pela primeira vez a Live do Arraiá Monte Rey. Como todos sabem, todos os anos o Arraiá do Monte Rey atrai centenas de pessoas em seu famoso arraiá, porém neste ano será diferente, vai ser todo mundo em casa.

Como estamos vivendo em uma época de pandemia, devido ao coronavírus COVID-19, os organizadores do evento decidiram fazer a festa de forma virtual, através de live no youtube.

A live terá início às 20h desta quarta, com Forrozão Hashtag, e apresentação de Helívia Roberta e Lays Silva.

Na sexta-feira (12) será a vez da Live dos Namorados, com Maxylene Cruz e Beatriz Barbosa. Já no dia 19 de junho, a live Especial de São João será com a voz marcante de Sabrina Lobo.

Da Redação