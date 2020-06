Tudo pronto para mais uma edição de lives do Grupo D2

Neste domingo, 07 de junho, a partir das 14h, terá mais uma live do grupo de pagode D2. O primeiro show ao vivo, que tem o intuito de arrecadar doações para famílias carentes, aconteceu no dia 15 de abril. Na oportunidade o evento conseguiu contabilizar mais de 1 tonelada de alimentos, produtos de higiene e outros utensílios.

Dessa vez o Grupo D2 espera arrecadar ainda mais contribuições. A live será neste domingo no canal oficial do Youtube da banda. Se inscreva no canal, ative as notificações e #curtaosom:

Para fazer doação é só entrar em contato com o número de Whatsapp (82) 99605-4774

Essa live será filmada e transmitida pelo Boa TV. Quer fazer a sua também? Solicite orçamento clicando aqui.

A Penedo FM, 97.3Mhz também irá transmitir pelas ondas do rádio todo o show do grupo. É uma maneira de fazer propagar o bem durante toda essa pandemia do coronavírus (COVID-19).

Além deste de domingo, músicos de Penedo também se apresentarão durante este mês junino, confira a agenda:

10/06 – Arraiá do Monte Rey – com Forrozão Hashtag – No Youtube do Arraiá do Monte Rey

12/06 – Live dos Namorados – com Maxylene Cruz e Beatriz Barbosa – no Youtube do Boa Informação

19/06 – Sabrina Lobo Especial São João – com Sabrina Lobo – no Youtube do Boa Informação

22/06 – Live da Podderosa – com o comediante Gilvan – no Youtube da Podderosa

Da Redação