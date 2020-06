Editais abrem 264 vagas de nível médio! Até R$ 3.506,47 – Notícias Concursos

De acordo com o levantamento feito pelo Notícias Concursos, há vários editais de concursos públicos abertos para preenchimento de vagas na Guarda Civil Municipal. As vagas foram divulgadas para diversos estados. Todas as oportunidades são para candidatos com o ensino médio completo.

O Guarda Municipal deverá zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município; prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais; atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais; colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas; entre outras tarefas.

Confira a lista completa, que conta com editais abertos. Juntos, oferecem 264 vagas.

1- Guarda Municipal de São Gonçalo (RJ)

EDITAL publicado. No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 40 vagas em cargos de Guarda Municipal. Há, ainda, 120 vagas em cadastro reserva.

A função exige o ensino médio completo e tem salário de até R$ 3.506,47, por 40h semanais.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 22 de maio a 02 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial da Selecon. O valor da inscrição está fixado em R$ 80,00.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 16 de agosto de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Concurso : Guarda Municipal de São Gonçalo RJ

: Guarda Municipal de São Gonçalo RJ Banca organizadora : Selecon

: Selecon Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 40

: 40 Remuneração : até R$ 3.506,47

: até R$ 3.506,47 Inscrições : até 02 de agosto de 2020

: até 02 de agosto de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 80,00

: R$ 80,00 Provas : 16 de agosto de 2020

: 16 de agosto de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

2- Guarda Municipal de Catas Altas (MG)

A Prefeitura de Catas Altas, Estado do Minas Gerais, faz saber aos interessados a abertura de edital de concurso para o Guarda Municipal, com jornadas de trabalho de 40 horas semanais. É necessário ter no máximo 35 anos completos para concorrer.

Você Pode Gostar Também:

O salário será de R$ 1.551,45. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 17 horas do dia 15 de julho no site da FUNDEP.

3- Guarda Municipal do Agreste Potiguar (RN)

No Estado do Rio Grande do Norte, a Prefeitura Municipal de Agreste Potiguar retifica edital de concurso público que visa o preencher 57 vagas em cargos de Guarda Civil Municipal, função que exige o ensino médio completo e tem salários de até R$ 1.045,00.

Conforme o documento de retificação (retificação II), as inscrições foram reabertas e agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 3 de junho até 23 de julho de 2020, no site oficial da banca organizadora Funcern. A taxa de inscrição está fixada em R$ 100,00.

As lotações serão nas cidades de Monte Alegre (8 vagas), São José do Mipibu (10 vagas), Vera Cruz (15 vagas), Brejinho (12 vagas) e Lagoa Salgada (12 vagas).

O concurso consistirá em provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); psicoteste (caráter eliminatório); mais teste de aptidão física (caráter eliminatório). As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 16 de agosto de 2020.

4- Guarda de Araçoiaba (PE)

A Prefeitura de Araçoiaba, Estado de Pernambuco, abriu novo edital de concurso para preencher 15 vagas no cargo de Guarda Civil Municipal. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 31 de julho pelo site do Instituto ADM&TEC. A taxa de inscrição custará R$100,00.

O salário será de R$ 1.045,00.

5- Guarda de Gravatá (PE)

No Estado de Pernambuco, a Prefeitura de Gravatá faz saber aos interessados a abertura de 20 vagas para o cargo de Guarda Municipal. O salário será de R$1.045.

Os interessados poderão se inscrever até dia 31 de julho pelo site do Instituto ADM&TEC. A taxa de inscrição é de R$ 70,00.