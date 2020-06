Edital para 1.481 vagas tem minuta publicada – Notícias Concursos

Nesta terça-feira, 16 de junho, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) publicou, no Diário Oficial da União, a minuta do edital do novo concurso que visa preencher 1.481 vagas temporárias para reforçar o atendimento a emergências ambientais.

A expectativa é que o documento, na íntegra, seja divulgado no decorrer desta terça-fera (16), incluindo prazo de inscrições, salários, requisitos, entre outras informações.

Enquanto o edital completo não sai, a minuta do edital revelou detalhes importantes do edital. Por exemplo, está tudo que o edital vai contar com 1.481 vagas, sendo 1.160 vagas para brigadistas, 281 oportunidades para cargos de chefia de esquadrão e brigada e 40 vagas para supervisores de brigada.

As vagas serão oferecidas para:

Sena Madureira e Basiléia (AC)

Apuí e Humaitá (AM)

Oiapoque e Tartarugalzinho (AP)

Serra do Ramalho, Porto Seguro, Barreiras e Itaetê (BA)

Quixeramobim (CE)

Brasília (DF)

Cavalcante, Alto Paraíso, Minaçu, Teresina de Goiás (GO)

Amarante do Maranhão, Fernando Falcão, Montes Altos, Bom Jardim e Grajaú (MA)

São João das Missões (MG)

Porto Murtinho, Aquidauna e Corumbá (MS)

Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis e Conquista D Oeste, Cáceres, Paranatinta, Feliz Natal, São Felix do Araguaia, Brasnorte, Costriguaçu,Canarana e Serra Nova Dourada (MT)

Moju, São Geraldo do Araguaia, Pau D Arco, Altamira, Monte Alegre, Novo Progresso, Oriximiná e Itaituba (PA)

Petrolina e Serra Talhada (PE)

Floriano, Alvorada do Gurguéia, Curimatá e Uruçuí (PI)

Rio de Janeiro (RJ)

Porto Velho, Machadinho D Oeste e Nova Mamoré (RO)

Uiramutã, Normandia, Boa Vista, Cantá, Amajari, Alto Alegre e Pararaima (RR)

Pium, Formoso do Araguaia, Tocantinópolis, Tocantínia, Pium, Lagoa da Confusão, Itacajá e Palmas (TO)

Inscrições, contratos e contratações

Os interessados poderão se inscrever no site (www.ibama.gov.br), em data a ser divulgada. Os contratos serão assinados por até seis meses, podendo ser prorrogados pelo prazo necessário até que a situação de emergência ambiental esteja superada, não excedendo dois anos.

As vagas serão preenchidas de modo semelhante com o que ocorre atualmente com contratações temporárias de servidores aposentados para reforçar o atendimento nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Desde a publicação da medida provisória, o Ministério da Economia autorizou a contratação de 19,2 mil profissionais por tempo determinado. Além das vagas para o Ibama, foram autorizadas 4.117 vagas para os hospitais federais do Rio de Janeiro, 5.158 para o Ministério da Saúde reforçar o enfrentamento à covid-19, além de 8.230 vagas para o INSS.

Nesta semana, também, o Governo recebeu autorização para preencher 249 vagas temporárias no Ministério do Desenvolvimento Regional. Na medida, foram autorizados o chamamento de servidores aposentados.

A MP estende a possibilidade de contratação temporária para outras ocupações, como professores para aperfeiçoamento de médicos de Atenção Básica em regiões prioritárias e profissionais para assistência humanitária a estrangeiros que entram no país.