Edital para Auditor tem comissão formada – Notícias Concursos

Foi publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 03 de junho, a portaria que forma a comissão organizadora do novo edital SEFAZ-RR 2020.

O novo edital de concurso da Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima (Concurso SEFAZ RR 2020) deve ser divulgado em breve. Foi publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 03 de junho, a portaria que forma a comissão organizadora do novo edital SEFAZ-RR 2020. O novo concurso da SEFAZ-RR visa repor o quadro de auditores fiscais de tributos estaduais pertencentes ao Grupo TAF da Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima. O grupo de trabalho é formado por Givaldo Ramos da Silva (presidente); Josiane Silva de Souza; e Márcio Aparecido Pereira Picolli. A comissão organizadora vai ter 90 dias para concluir os trabalhos. Dessa forma, o levantamento de vagas deverá ser concluído até setembro. O grupo de trabalho deverá: Você Pode Gostar Também: I – Emitir justificativa sobre a necessidade da realização do certame;

II – Solicitar autorização do titular do órgão para realização do concurso público, bem como autorização expressa do governador;

III – Analisar a regularidade do concurso público, segundo as normas legais vigentes, por meio da emissão de parecer jurídico pela Procuradoria-Geral do Estado;

IV – Autorização específica para admissão de pessoal na Lei de Diretrizes Orçamentarias, relativas ao exercício de deflagração do concurso público;

V – Observância das disposições contidas nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 (estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal e dá outras providências);

VI – Certifica-se que as admissões decorrente do concurso público não podem extrapolar os limites no art. 19, inciso II, e artigo 20, inciso II, da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000;

VII – Comprovação da existência de dotação prévia e suficiente para atender as despesas decorrentes das admissões devidamente analisadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento (Seplan);

VIII – Declaração de que o número de vagas oferecidas se encontra disponível para preenchimento;

IX – Publicar edital de abertura do certame no órgão oficial de divulgação;

X – Designar a Comissão setorial de concurso devidamente publicada em veículo oficial de divulgação;

XI – Solicitar informações a qualquer setor da Secretaria de Estado da Fazenda e demais órgãos da Administração Pública Estadual;

XII – Realizar visitas às Unidades Regionais de Fiscalização e realizar outras diligências que julgarem necessárias. Último Concurso SEFAZ-RR O último concurso realizado pela SEFAZ/RR aconteceu em 2006, quando contou com 30 vagas. As oportunidades foram para graduados em Direito, Administração, Economia ou Ciências Contábeis. A organizadora do certame foi a CETAP. Na ocasião, o salário era de R$5.484,09. A primeira fase do concurso contou com prova de múltipla escolha e a segunda o curso de formação e treinamento. Na avaliação objetiva, foram cobradas questões de Língua Portuguesa (10); Conhecimentos Gerais (25); e Conhecimentos Específicos (25).