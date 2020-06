EDITAL retificado! – Notícias Concursos

Em Goiás, a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara de Goiás retifica edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento de 217 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação IV), o concurso teve as provas de aptidão física e prova prática suspensas temporariamente para alguns cargos. As medidas tem como objetivo a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As vagas destinadas são para os cargos de Motorista, Gari, Operador de Serviços Gerais, Servente de Obras, Vigia Noturno, Eletricista, Merendeira , Monitor, Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Borracheiro, Coveiro, Cozinheira, Gari Coletor e Porteiro Servente (nível fundamental).

Auxiliar de Farmácia, Controlador Interno, Fiscal de Vigilância Sanitária, Técnico em Higiene Dental, Assistente Administrativo, Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar de Secretaria, Técnico em Radiologia, Auxiliar de Farmácia, Controlador Interno, Fiscal de Vigilância Sanitária, Técnico em Laboratório, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate a Endemias, Recepcionista e Técnico em Enfermagem (nível médio/técnico).

Médico Pediatra, Médico PSF, Nutricionista, Pedagoga Social, Professor de Inglês, Professor de Matemática, Assistente Social, Biomédico, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Professor de Educação Física, Professor de Geografia, Médico Clínico Geral, Médico Ortopedista e Professor de Ciências (nível fundamental).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 e R$ 11.755,00.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de a partir das 10h do dia 12 de dezembro de 2019 até as 23h59min do dia 06 de janeiro de 2020, no site oficial da www.itame.com.br. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 e R$ 110,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com as seguintes etapas:

Você Pode Gostar Também:

Prova escrita objetiva (todos)

Prova prática para os cargos de Operador de Máquinas;

Prova de redação e títulos para Professores;

Prova de aptidão física para Servente de Obras, Pedreiro, Vigia, Gari Coletor e Gari;

Curso de formação inicial e continuada para Agente de Combate a Endemias e Agente Comunitário de Saúde.

As avaliações foram realizadas nos dias 29 de fevereiro e 01 de março de 2020 nos locais e horários a serem informados via edital específico nos sites www.santabarbara.go.gov.br e www.itame.com.br.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso