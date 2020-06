Elenco do Botafogo divulga manifesto com críticas ao retorno do Carioca e ao TJD; confira

“O elenco do Botafogo de Futebol e Regatas vem a público lamentar e demonstrar total desaprovação ao retorno do Campeonato Carioca diante de uma pandemia mundial de grandes proporções e também à punição do TJD ao nosso comandante, Paulo Autuori, por nos representar perante a sociedade.

Somos apaixonados pelo que fazemos, o futebol é a nossa vida, mas entendemos que o momento não é o ideal para colocar novas vidas em risco diante de um cenário em que a contagem de mortos, infelizmente, é diária.

No aspecto esportivo, necessitamos de tempo para a preparação e prevenção de lesões, o que se torna inviável com um retorno prematuro.

Somos profissionais e estamos treinando sob os rigorosos cuidados do clube, que desde sempre priorizou a nossa saúde e de seus colaboradores.

Sabemos que não estamos sozinhos nessa luta e que “honrar as cores do Brasil de nossa gente” é mais do que uma frase no hino do centenário clube que defendemos.

Seguimos fortes para enfrentarmos os obstáculos que encontraremos pela frente, todos juntos pela vida e pela liberdade de expressão.

Vamos a campo representar a Gloriosa instituição, mas sob protesto.

Atletas do Botafogo de Futebol e Regatas.”