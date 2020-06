Em bate-papo com o 90min, Ewerthon fala sobre futebol, Nação Corintiana e Seleção Brasileira: “Muito boa”

“A [liga] da Espanha é muito difícil. É uma liga boa, é uma liga com jogadores muito bons, é uma liga boa, muito semelhante ao futebol do Brasil, mas é uma liga muito difícil de se jogar porque você encontra jogadores, tanto de times grandes como de times pequenos, jogadores de alto nível”, afirmou.

Além da comparação entre o argentino e o português, Ewerthon também comentou sobre a grande disputa do momento: “O Lewandowski vem a muitos anos fazendo muito gols, então não dá hoje para o Haaland estar à altura do Lewandowski. É um baita jogador, é um grande jogador, tem um futuro muito promissor, mas ainda não está à altura do Lewa”.

“São jogadores aí que no cenário mundial vem aparecendo e aparecendo bem, fazendo uma boa e uma grande temporada”, encerrou.

