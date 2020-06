Em crise Cruzeiro vende jovens atletas para quitar salários atrasados

Athletico Paranaense oficializou a contratação do zagueiro Edu, ex- Cruzeiro, por R$3 milhões (70% dos direitos). O clube mineiro mantém 15% dos direitos do jovem de 19 anos; os outros 15% pertencem ao próprio jogador. pic.twitter.com/PJTFWXnaKp

— Transferências 24h (@transf_24h) June 5, 2020