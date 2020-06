Em crise financeira, Botafogo deve se desfazer de Carli

¡GRACIAS CAPITÁN! ??⚫⚪

Botafogo anunciou que Joel Carli não faz mais parte do seu elenco. Clube e zagueiro negociam rescisão amigável.

Foram quatro temporadas de respeito a camisa do Glorioso e com direito a gol decisivo em final do Estadual. Obrigado por tudo, capitão. pic.twitter.com/UoRVAOmmxI

