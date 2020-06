Em entrevista coletiva virtual, Cássio diz que Corinthians está ‘de portas abertas’ para maior corte salarial

Em maio deste ano, o Timão reduziu o salário dos jogadores em 25%. De acordo o diretor do clube, Duílio Monteiro Alves, o objetivo é repetir a mesma ação em junho. Já os demais funcionários tiveram cortes de 50% e 70%. Embora tenha diminuído algumas despesas, o clube paulista sofre as consequências da crise econômica e decidiu que fará demissões.

“Tudo o que possa ser conversado e ajustado, a gente está aberto e vamos conversar para ajudar. A gente sabe o momento que está passando, o que está acontecendo, é tudo com diálogo, conversa, não tem ‘disse-me-disse’, ou que o jogador se manifestou. Tudo o que o Corinthians tem conversado com a gente a gente tem acatado, tem feito. Trabalhando em conjunto, no final a gente sempre se acerta”, declarou Cássio.

Essa foi a primeira iniciativa do Timão, ao realizar uma coletiva virtual com membros da equipe. É possível que o mesmo processo seja feitos com outros atletas do Corinthians. O goleiro debateu sobre racismo, jogos sem torcidas, cortes salariais, etc. Confira as respostas de Cássio:



“A gente está num momento de transição, de mudança de estilo de jogo. Chegou o professor Tiago e trouxe uma maneira nova de trabalhar. A gente oscilou bastante, mas o trabalho está sendo bem feito. Estamos tendo todo o suporte dos treinadores, o pessoal novo que chegou, eu com os preparadores de goleiros. Tem pessoas para ajudar a gente. No meu ponto de vista, foram detalhes, de repente tomar um gol que não poderia ter tomado, perder uma chance que poderia ter feito, mas não é nada anormal para começo de trabalho. É lógico que gostaríamos de ter conseguido resultados melhores, mas apesar disso creio que a gente tem evoluído. Se for pensar num trabalho a longo prazo, a gente está no caminho certo”.

“Eu acredito que, quando voltar, a gente já possa voltar num nível melhor. Temos um grupo muito qualificado, tem totais condições de brigar entre os primeiros, temos um grande treinador, mas isso não conta se a gente não conseguir resultados. Na volta, o torcedor não vai nem querer ver um jogo bonito, mas resultado, vitórias. Esperamos que depois da parada a gente possa ter um futebol consistente e vitórias. Equipe nós temos, estrutura para trabalho, um grande treinador, temos que colocar em prática e ir em busca da vitórias”.