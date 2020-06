Em entrevista, coordenador do Palmeiras fala sobre retorno aos treinos e protocolo de segurança: “Seguido à risca”

“Realizamos as avaliações fisiológicas e físicas. Os atletas passaram por uma sequência de medição da temperatura corporal, pesagem e realização do questionário de sintomas de Covid-19”, comentou. Para voltar aos treinos, o Alviverde Paulista submeteu todos os jogadores ao teste do novo coronavírus – o único infectado pela doença foi afastado.

Por fim, Daniel Gonçalves falou sobre a seriedade do protocolo e do clube, que volta aos treinos na tarde de hoje (24). Vale destacar que o Governo de São Paulo liberou o treinamento com bola apenas a partir do dia 1º de julho.

“O protocolo foi seguido à risca, de acordo com aquilo que foi recomendado pela Secretaria de Saúde, as recomendações também de literaturas internacionais. Distanciamento de pelo menos 20 metros dos atletas, utilização de máscaras antes e depois do treinamento, higienização constante tanto pessoal como também dos equipamentos”, encerrou.

