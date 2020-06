Emissoras estudam cenário gerado por nova MP de transmissões; Fla pesquisa mercado

Já sabíamos que esse seria o último ciclo do modelo atual de venda de direitos de transmissão do futebol. Com as novas plataformas, e a perda de poder econômico, dificilmente a Globo chegaria com alguma chance ao próximo ciclo. A publicação da MP 984 é começo do fim dessa era.

— André Sica (@SicaAndre) June 18, 2020