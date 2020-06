Empreendedor, saiba como vender roupa pela internet – Notícias Concursos

Empreender com roupas, com certeza é o objetivo de muitas pessoas. E com a internet esse sonho se torna cada vez mais fácil de ser realizado.

Hoje em dia existem diversas plataformas e aplicativos que permitem abrir lojas online para colocar suas roupas a venda, e ainda ampliar essas vendas nas redes sociais.

Porém, pelo caminho muitas dúvidas vão surgindo, vamos mostrar alguns passos para que você comece agora a planejar sua loja.

Se ainda não decidiu, antes de tudo é necessário focar em um nicho, em um produto que você vai iniciar suas vendas. Especialistas não aconselham começar as vendas com muitos nichos juntos, masculino e feminino por exemplo. O lema é devagar e sempre.

Seja camisetas, roupas íntimas, biquínis, calças, enfim, independente de qual for sua escolha, foque nele e pense de qual forma você pode se tornar um diferencial entre os outros.

Como vender e onde vender?

Hoje em dia existem diversas lojas virtuais, que hospedam sua loja e te dão todo um suporte.

Mas você pode também investir nas vendas pelas redes sociais.

Sim, a facilidade de vender e publicar seja em qual for a rede social Instagram, Facebook, WhatsApp, vem ampliando o modo de como você pode se destacar na internet e chegar até o seu cliente.

Segundo um levantamento da NuvemShop, em 2019, os empreendedores realizaram 2.028.827 vendas, sendo que 22% foram através das redes sociais.

E o setor em destaque foi de moda e vestuário, representando 40% do total de vendas.

Um fator que ajuda muito o cliente é você ter disponível uma tabela de medida que ele possa consultar seu tamanho, para esclarecer as dúvidas antes de comprar o produto.

Por que sabemos que comprar roupa sem provar é uma tarefa difícil, com a tabela o cliente pode inclusive tirar suas medidas e comparar na tabela.

Mas lembre-se nem todas as usas roupas terão as mesmas medidas, atente-se em ter as tabelas certas para cada modelo diferente.

Descreva com clareza o tecido usado, se houver acessórios, mencione do que ele é feito, além das medidas e instruções de lavagem.

Deixe bem claro cada detalhe da peça para que o cliente se sinta seguro na hora de concluir a compra.

Conteúdos de divulgação

Falando um pouco mais sobre o marketing da sua loja virtual, algumas recomendações são: