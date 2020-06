Empreendedores está chegando o Fórum E-commerce 2020 – Notícias Concursos

Nem todas as informações foram divulgadas, em breve estarão lançando um site com todos os detalhes desse grande evento.

Mas você empreendedor, não pode perder!

Para se cadastrar e receber informações acesse o site do E-commerce Brasil.

10 anos de Inovação e referencia em eventos

Fórum E-commerce Brasil, um dos maiores e mais respeitados eventos do e-commerce do mundo, eleito o melhor evento corporativo do Brasil.

Em 2020, uma edição especial, em um momento especial para o mundo e para o comércio eletrônico.

Mas enquanto o evento não chegar vamos deixar algumas dicas para o seu e-commerce.

Você Pode Gostar Também:

Dicas importantes para seu E-commerce:

Ao decidir abrir seu e-commerce é necessário que tenha alguns cuidados e muita atenção!

Pois todo negócio precisa de um bom planejamento, uma boa divulgação e claro uma boa organização financeira.

Vamos deixar algumas dicas de como iniciar esse processo na internet:

Planejar – Defina seu público, o que ele consome, e qual diferencial você tem para oferecer. A criação de uma loja virtual requer todos os cuidados quanto uma loja física, principalmente se falando em planejamento.

Plataforma – Quando se pensa em loja virtual, é preciso saber que você vai precisar de uma plataforma para hospedar essa loja, e hoje em dia são diversas as opções. Por isso é preciso pesquisar e ver qual se adequará melhor ao seu negócio e a sua necessidade.

Design – O layout da sua loja é sua vitrine, portanto capriche. Prefira fotos de ótima resolução, que mostre bem o produto, coloque todas as informações referentes ao produto como: material utilizado, medidas, peso e embalagem.

Meios de pagamento – Graças a tecnologia bem avançada, hoje os e-commerces contam com mais segurança na hora de realizar as transferências financeiras. Quanto mais opção de pagamento você oferece, mais chances de realizar as vendas.

Porém nem todas as plataformas oferecem essas inúmeras funções, por isso é importante avaliar isso antes de fechar o negócio com ela.

Logística- Atente-se ao prazo informado por você no ato da venda, e se programe para que o produto não chegue com atraso ao cliente. Isso definará a qualidade do seu serviço prestado e a satisfação do cliente.

Invista em seu negócio, acredite em você, no seu potencial e em suas ideias, essa é a melhor forma de começar e dar andamento ao seu negócio.