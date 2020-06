Empresa de tecnologia abre 40 vagas para trabalho home office na área de Desenvolvimento – Notícias Concursos

A Gerencianet, Instituição de Pagamento com mais de 13 anos de mercado, abriu 40 novas vagas para seu time de Desenvolvimento. A empresa, que funciona como uma conta digital para negócios, possui sede na cidade mineira de Ouro Preto e escritório comercial em São Paulo, mas os novos colaboradores irão atuar no regime de home office mesmo após o fim da pandemia.

O processo seletivo das novas vagas será realizado inteiramente de forma remota. A empresa, certificada com o selo Great Place to Work, oferece salário a partir de R$ 7 mil e benefícios como vale alimentação e refeição, plano de saúde e odontológico para colaborador e dependentes, licença maternidade e paternidade estendida, bolsa de estudos e de idiomas para colaborador, bolsa de estudos para dependentes de até 17 anos, entre outros.

As vagas são para desenvolvedores back-end de nível pleno e sênior e os profissionais ficarão responsáveis pelo desenvolvimento de soluções no ramo de pagamentos e integração com serviços internos e externos, especialmente com o Sistema Financeiro Nacional (SFN) e Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP).

Requisitos

Os candidatos precisam possuir experiência com análise e desenvolvimento de sistemas e capacidade de analisar problemas e propor soluções. Além disso, é necessário possuir experiência com JavaScript/TypeScript (Node.js), MySQL/NoSQL , Git, Restful com JSON, testes automatizados (Mocha, Sinon) e noções de AWS.

Além das vagas de desenvolvimento, há também oportunidades para outras áreas, como Controles Internos, Compliance, UX e Infraestrutura de TI. Nesses casos, as vagas são para a cidade de Ouro Preto e o home office será realizado apenas no período de pandemia.

Inscrição

Todos as candidaturas podem ser realizadas na página da empresa.