Empresário cobra São Paulo na Justiça por empréstimo milionária para compra de ex-Flamengo

De acordo com informações do GloboEsporte.com, o agente solicita o pagamento de dívida de mais de R$ 5.5 milhões. No total, conforme o processo, Leite emprestou, no dia 16 de abril de 2018 (um dia antes do clube efetuar a compra do ‘Motorzinho’), R$ 11 milhões ao Tricolor.

No dia 17 de abril de 2018

No processo, Leite diz que a equipe paulista pagou apenas os R$ 4 milhões e 14 parcelas (R$ 3.262.000,00) do total combinado. Agora, com o atraso, multa e juros, o agente diz que a dívida é R$ 5.579.443,23.

Procurado pelo GE, o São Paulo optou por não se pronunciar.

O trato tinha ‘duas bases’: a primeira indicava que, caso o zagueiro fosse vendido por mais de 12 milhões de euros, o Tricolor deveria pagar todo o restante da dívida com o agente. Já na segunda, em possível venda por valores entre 10 milhões e 12 milhões de euros, o clube pagaria apenas metade do débito em aberto.