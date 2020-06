ENEM 2020: Encerra terça-feira enquete para definir novas datas

Encerra terça-feira (30) enquete para definir novas datas para a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020.

Em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus, escolas de todo o país encontram-se fechadas, com as atividades paralisadas.

Desse modo, estudantes do Ensino Médio estão com os estudos atrasados em mais de três meses. Por esse motivo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), suspendeu as datas de realização das provas.

Após ser pressionado, o então ministro da Educação, Abraham Witraub, decidiu por compartilhar a decisão de novas datas.

Desse modo, após período de espera, Inep compartilhou com os participantes do Enem 2020 a decisão da escolha do período para a aplicaçãodas provas através de enquete.

Contudo, os estudantes não são obrigados a escolher, pois foram convidados a votar voluntariamente.

Encerra nesta terça-feira enquete do Enem. Saiba mais!

Enquete

Com início em 20 de julho, o prazo de votação da enquete encerra terça-feira (30 de julho), depois de amanhã.

Desse modo, se você está inscrito no exame e ainda não votou, ainda pode fazer isso no portal do Enem.

São três as opções de novas datas para as provas. Na modalidade impressa e na modalidade digital as datas são, respectivamente:

Primeira opção: 6 e 13 de dezembro de 2020 e 10 e 17 de janeiro de 2021.

Segunda opção: 10 e 17 de janeiro de 2021 e 24 e 31 de janeiro de 2021.

Terceira opção: 2 e 9 de maio de 2021 e 16 e 23 de maio de 2021

Para votar é necessário acessar a plataforma do participante utilizando CPF e senha cadastrados no portal do Governo Federal.

Enem 2020

Neste ano, o Enem terá uma modalidade digital. O Enem digital foi criado pelo Ministério da Cultura (MEC) com o objetivo principal de diminuir gastos.

Segundo informações na página do Inep, a meta do MEC é tornar processo de avaliação dos estudantes completamente virtual gradativamente. Desse modo, até 2026, o Enem deverá ficar restrito a sua modalidade digital.

Veja mais informações sobre esta modalidade aqui.