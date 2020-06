ENEM e as Figuras de Linguagem – Notícias Concursos

Entre os temas mais abordados pela prova de Linguagens e Códigos no Exame Nacional do Ensino Médio estão as figuras de linguagem. Importantes recursos expressivos, encontradas principalmente nos textos literários, as figuras de linguagem no Enem precisam ser compreendidas em sua totalidade, pois assim o candidato certamente conseguirá atribuir às palavras seu verdadeiro sentido.

A confusão costuma acontecer porque onde existem figuras de linguagem as palavras deixam de receber seu sentido usual, e é aí que muitos candidatos se perdem. Como estamos acostumados a uma linguagem direta e denotativa, quando nos deparamos com as famosas metáforas, é comum sentirmos um certo estranhamento. Para que você fique mais acostumado ao riquíssimo universo metafórico, nada melhor do que treinar a leitura, sobretudo em textos literários como poemas, contos e crônicas.

Observe como as figuras de linguagem podem ser cobradas no Enem:

Questão 133 – Enem 2013



Para compreender a metáfora presente na charge, é preciso analisar com cautela os elementos não verbais disponibilizados.

O argumento presente na charge consiste em uma metáfora relativa à teoria evolucionista e ao desenvolvimento tecnológico. Considerando o contexto apresentado, verifica-se que o impacto tecnológico pode ocasionar:

a) o surgimento de um homem dependente de um novo modelo tecnológico.

b) a mudança do homem em razão dos novos inventos que destroem sua realidade.

c) a problemática social de grande exclusão digital a partir da interferência da máquina.

d) a invenção de equipamentos que dificultam o trabalho do homem, em sua esfera social.

e) o retrocesso do desenvolvimento do homem em face da criação de ferramentas como lança, máquina e computador.

Comentário da questão:

É possível observar na questão uma metáfora relativa à teoria evolucionista e ao desenvolvimento tecnológico. As imagens revelam que os processos de desenvolvimento e retrocesso do homem são resultados do impacto tecnológico de diferentes momentos históricos. Podemos inferir também que o homem tem tornado-se cada vez mais dependente dos novos modelos tecnológicos que cria.

Resposta: Alternativa “a”.

Questão 25 – Enem 2004



As figuras de linguagem são comumente encontradas nos textos literários, bem como em charges e tirinhas.

Nesta tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem para

a) condenar a prática de exercícios físicos.

b) valorizar aspectos da vida moderna.

c) desestimular o uso das bicicletas.

d) caracterizar o diálogo entre gerações.

e) criticar a falta de perspectiva do pai.

Comentário da questão:

Para a personagem, a bicicleta que nunca sai do lugar estabelece um ponto de intersecção com o comportamento do pai. O sentido metafórico reside aí, pois o menino estabeleceu uma analogia entre a bicicleta e o pai, que se esforça, mas parece não conseguir atingir seus objetivos.

Resolução da questão: Alternativa “e”.