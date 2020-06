ENEM e vestibular: Como escolher a graduação certa para você

Prestar ENEM e vestibular está nas metas de muitas pessoas atualmente. Afinal, ingressar no ensino superior é a chance que muitos brasileiros terem, de fato, uma profissão.

No entanto, escolher a graduação ideal não é uma tarefa nada fácil. São raras os os estudantes que saem do Ensino Médio com a certeza do que querem cursar na faculdade.

Pensando em dar uma mãozinha para essa escolha, selecionamos dicas preciosas. Confira!

Dica 1 – O que você gosta de estudar

Se você está estudando para prestar ENEM e vestibular deve ter afinidade com alguma matéria. Pense naquela que você mais gosta ou então que consegue aprender com maior facilidade e sem se cansar.

Claro que você não precisa relacionar a disciplina de maior preferência com a sua futura profissão. Mas refletir sobre isso pode lhe dar uma luz sobre a área de curso, pelo menos.

Por exemplo: se você gosta de estudar Biologia para o ENEM e vestibular, pode considerar cursos nesse nicho, como Biomedicina, Engenharia florestal ou marinha, Genética, Gestão Ambiental, entre outros.

Dica 2 – Com o que você gosta de lidar

A segunda pergunta que você deve se fazer antes de escolher o curso no ENEM e vestibular é com o que gosta de lidar. Isso envolve pensar em suas afinidades de um modo geral, assim como em sua personalidade.

Você Pode Gostar Também:

Por exemplo, pense se você curte tópicos como:

Pessoas

Crianças

Animais

Tecnologias

Escrita

Pesquisa

Plantas

Esportes

São somente algumas ideias, mas há muitas outras coisas que podem entrar nessa sua pesquisa. Amplie as possibilidades para escolher o curso que irá lhe fazer feliz.

Dica 3 – O que você faz bem e gosta de fazer

Muitas vezes você é bom em alguma atividade, mas esquece-se disso totalmente na hora de definir o curso na seleção do ENEM e vestibular.

Podemos citar alguns exemplos:

Você gosta de desenhar? Então pode ser uma porta de entrada para um curso de designer, arquitetura ou artes visuais.

Gosta de construir coisas? É uma boa relacionar com diversos campos da engenharia.

Tem aptidão para cozinhar? Por que não então pensar em fazer uma faculdade de gastronomia?

Seu hobbie é praticar corrida ou algum outro esporte? Pode ser interessante uma faculdade de educação física.

Bom, são muitas as analogias que podem ser realizadas. Às vezes não dão a resposta rapidamente, porém ajudam a pensar melhor antes de “bater o martelo”.