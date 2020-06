enquete tem relatos de problemas de acesso – Notícias Concursos

Aberta neste sábado (20), a enquete com a escolha das datas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 é alvo de reclamações de estudantes de diversas partes do país. Nas redes sociais, os participantes relatam dificuldades para acessar a enquete.

Após pressão da sociedade civil e entidades, que pediam o adiamento do Enem devido à suspensão de aulas provocada pela pandemia do novo coronavírus, o governo anunciou que as datas do exame seriam escolhidas pelos próprios participantes. As opções são em dezembro, janeiro e maio.

“Alguém conseguiu entrar na enquete do Enem? Me ajudem”, disse um usuário no Twitter. Outros participantes relataram que, ao acessar a Página do Participante, a enquete não é disponibilizada para votação. “Gente, vocês conseguiram votar na enquete do Enem? Para mim não apareceu nada”, disse uma estudante também na rede social.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Inep, a enquete estaria aberta a partir das 10h deste sábado, mas após o horário anunciado, o sistema continuava sem apresentar as opções da enquete para os candidatos participarem.

Os candidatos terão até 30 de junho para escolher uma das três opções de datas: a primeira prevê provas em dezembro deste ano e janeiro de 2021; a segunda opção traz provas em janeiro de 2021; a terceira, provas em maio de 2021.

O Inep informa que os candidatos regularmente inscritos no Enem 2020 deverão acessar a Página do Participante (http://enem.inep.gov.br/) e utilizar CPF e senha cadastrados no portal único do Governo Federal (gov.br).

Depois, é só escolher a data de preferência. A votação segue até 30 de junho. Ainda não há previsão de quando os resultados serão divulgados.

Nesta edição, o Inep também fará provas em computadores para aqueles que escolheram esta opção no momento da inscrição. A medida faz parte de um projeto-piloto que pretende tornar o Enem totalmente digital até 2026.