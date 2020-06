Entenda como os países estão retomando as aulas – Notícias Concursos

A pandemia da COVID-19 vem afetando diversas atividades ao redor do mundo desde o início de janeiro, inclusive na área da Educação.

Segundo relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), mais de 90% da população estudantil mundial foi afetada com o fechamento das escolas.

Gradativamente, os países em que a curva de contágio do novo coronavírus entrou em queda aplicam medidas para volta às aulas. Boa parte dos países da Europa já retomaram as aulas, como Portugal e Dinamarca. A China e a Coreia do Sul também retomaram as aulas, com a imposição de rigorosas restrições.

Veja abaixo que medidas estão sendo tomadas pelos países.

Medidas de segurança

Apesar da resistência de algumas instituições de parte da população, as aulas retornaram em muitos países mediante à imposição de medidas estabelecidas em conselhos e seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Entre as medidas adotadas estão o uso obrigatório da máscara dentro das salas de aulas em todos os países.

São feitas regularmente a desinfecção das salas de aula e, em alguns casos, também dos estudantes e professores, com a implementação de tendas para desinfecção e controle da temperatura dos alunos nas entradas das instituições.

Países, como Dinamarca, recorreram à instalação de torneiras com divisórias para os alunos lavarem as mãos. Em algumas escolas se tornou obrigatório lavar as mãos na entrada e na saía.

Além disso, foram estabelecidos grupos reduzidos de estudantes para as aulas presenciais e professores de grupos de risco seguem afastados das atividades presenciais.

Outra preocupação dos países no retorno às aulas foi manter o distanciamento entre os alunos. Para isto, a Finlândia recorreu a marcações no chão, enquanto algumas escolas na China e na Coreia do Sul recorreram à painéis de proteção em cada carteira.

Aulas na Itália e na Espanha, países europeus atingidos mais fortemente pela pandemia, têm retorno programado para setembro.

Volta às aulas em São Paulo

No Brasil as aulas seguem suspensas na rede publica de ensino, enquanto na rede privada as aulas são continuadas através da Educação a Distância (EAD) desde o início da pandemia.

Prefeitos de alguns municípios, como o de Salvador, por exemplo, estudam a possibilidade de retomar as aulas remotamente através de redes de televisão.

Em São Paulo o retorno das aulas está previsto para o dia 8 de setembro, nas redes pública e privada, em todos os níveis (ensino infantil, fundamental e médio). As aulas presenciais serão intercaladas com aulas virtuais, em esquema de rodízio de alunos.