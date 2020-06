Entenda o valor do coworking para você empreendedor – Notícias Concursos

Coworking é uma tendência mundial no mundo dos negócios.

Com a necessidade de redução de custos, empresas criaram o coworking para manter suas atividades, sem muitos gastos e grandes investimentos.

Segundo o Sebrae, a taxa de mortalidade de microempresas antes do segundo ano de vida passa dos 45%.

A estrutura do coworking facilita o trabalho de profissionais autônomos e empresas com poucos funcionários.

Além da economia financeira, essa infraestrutura é muito procurada também devido o aumento de parcerias e networking.

Pois compartilhando o mesmo local de trabalho com outras empresas, pode ocorrer entre uma conversa e outra um bom negócio.

Criatividade e Inovação

Como é um lugar compartilhado entre várias pessoas e empresas, em uma mesma sala, você tem a chance de conhecer pessoas das mais variadas áreas completamente diferentes da sua.

Com isso, aumentando sua visão perante diversos aspectos relacionados ao seu negócio.

Vivemos uma crise que está levando os empreendedores a inovar e usar sua criatividade para se reinventar, sem precisar encerrar suas atividades, como muitas empresas infelizmente tiveram que fazer.

Você Pode Gostar Também:

Mas as vezes o empreendedor trabalha de casa, tem uma loja virtual, ou somente vende produtos na internet através de outras redes, mas em casa não tem a concentração que precisa para desenvolver seu trabalho.

Pra isso servem os coworkings, para que ele se sinta realmente em um escritório e possa dedicar mais do seu tempo somente aos negócios, pois sabemos que trabalhar em casa, as vezes fica impossível separar o pessoal do profissional.

Vantagens do Coworking

São inúmeras as vantagens, mas umas das principais são:

Relacionamento com novas pessoas – Aproveite as oportunidades de bater papo com alguém que está ao seu lado, em uma conversa assim descontraída, podem surgir insights e fazer com que você enxergue uma determinada situação de uma forma diferente.

Participe de confraterizações – Sabe aquela frase famosa ” Fazer um social”, pois é exatamente isso, aproveite essas reuniões informais, fora daquelas conversas mais sérias e profissionais que você tem no dia a dia.

Estrutura do Coworking

É um espaço que oferece um conjunto de comodidades semelhantes a um escritório, como:

Mesas de trabalho

Salas de reuniões privativas

Algumas possuem auditórios

Cozinhas, café entre outros

Estacionamento próprio

Internet

Escritório virtual

Recepção

Estrutura física

Impressoras

Sem contar que comparado com um escritório tradicional, os membros de um coworking economizam de 20% a 40% de suas despesas.

É uma ótima opção para empreendedores que estão começando seu negócio, e ainda não tem um espaço físico, mas precisam de um lugar para trabalhar e até mesmo fazer reuniões com futuros clientes e fornecedores.