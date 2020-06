Erros no aplicativo do auxílio de R$ 600 lotam agências da Caixa em todo o país – Notícias Concursos

Beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 alegam que o aplicativo vem dando problemas. Mesmo com as últimas otimizações, foram relatadas dificuldades para o recebimento do valor.

Entre os problemas mais comuns relatados, está o valor do auxílio sumir do saldo. Por problemas como este, as agências da Caixa passaram a receber vários cidadãos tentando resolver o problema. A maioria tentou contato virtualmente, mas não obtiveram sucesso e, por isso, foram presencialmente a uma agência.

Sobre as reclamações, a Caixa Econômica Federal afirma que são feitos monitoramentos constantes para evitar fraudes no aplicativo. Porém, em casos em que o beneficiário afirma que o dinheiro sumiu da conta, a Caixa recomenda que seja feito um Boletim de Ocorrência e, em seguida, a contestação seja formalizada em qualquer uma de suas agências. Se comprovada a fraude, o valor é ressarcido integralmente.

Atualmente, beneficiários do Bolsa Família estão recebendo a terceira parcela. O restante dos beneficiários ainda não têm calendário da terceira parcela. Quem recebeu a primeira parcela recentemente em conta poupança digital da Caixa poderá fazer saque e transferência a partir de 6 de julho.

O auxílio emergencial foi criado para ajudar trabalhadores informais durante a pandemia do novo coronavírus e a crise econômica gerada por ela.