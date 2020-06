ESCLARECENDO: Vereador Alan do Fórum rebate denúncias relacionando seu nome a aglomeração

Em contato conosco nesta terça-feira, 23, o Vereador por Porto Real do Colégio, Alan do Fórum (MDB), explicou sobre o fato que noticiamos em relação as denúncias recebidas por populares, dando conta de que o parlamentar estaria promovendo aglomeração durante a pandemia.

Diante do contato pudemos apurar (algo que não aconteceu anteriormente pela falta de contato com o vereador), que uma foto exibida em redes sociais onde Alan aparece junto a outras pessoas promovendo inclusive o distanciamento orientado pelas autoridades da saúde, aconteceu em propriedade de familiares e que o parlamentar havia apenas passado pelo local, não sendo o responsável pelo almoço de família no dia de domingo, algo extremamente normal em dias comuns.

Diante dos fatos, esclarecemos com as informações colhidas para que seja dada transparência dos acontecimentos reais, prezando pelo princípio da imparcialidade e não por verdades de via única. Ressaltamos ainda que acompanhamos ações do vereador em outras oportunidades, parabenizando inclusive o edil por destinar 50% de seu salário à compra de cestas básicas que foram doadas para muitas famílias carentes de Porto Real do Colégio.