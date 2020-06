Escolas não devem reabrir para 76% dos brasileiros, aponta Datafolha

Pesquisa realizada pelo Instituto de pesquisas do Grupo Folha (Datafolha) mostra que 76% dos brasileiros acreditam que escolas não devem reabrir em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus.

Desde o mês de março, escolas, faculdades e universidades brasileiras estão fechadas em decorrência da pandemia de COVID-19.

Desse modo, muitas instituições privadas estão com aulas a distância, mas a maioria das instituições públicas estão com as atividades completamente paradas.

Escolas não devem reabrir

A pesquisa Datafolha mosta que, apesar de maior parte da população concordar com a retomada das atividades comerciais, 76% discorda que as escolas devam reabrir. Para maioria dos entrevistados, as instituições de ensino devem continuar fechadas pelos próximos dois meses, ao menos.

Por telefone, foram ouvidas cerca de 2 mil pessoas em todo o país. A maioria delas, independente de classe social ou região, reprovam que os alunos voltem às aulas.

Apenas 21% dos entrevistados defendem que as escolas devem reabrir.

Nesse sentido, o infectologista Jean Gorinchteyn atribui o resultado da pesquisa se dá pelo fato de as pessoas estarem conscientes do risco de reabrir as escolas.

O infectologista ainda afirmou que reabrir as escolas colocariam um contingente muito grande de pessoas em risco.

Ministério da Educação prorrogou a reabertura das escolas

Ainda em decorrência da pandemia de COVID-19, o Ministério da Educação (MEC) aprovou a suspensão das aulas presenciais até o final de 2020.

Desse modo, foi permitido que as universidade federais substituam as aulas presenciais por aulas remotas, com adaptação dos componentes curriculares.

Estados começam a traçar planos para reabrir as escolas

Os países que já passaram pela pior fase da pandemia, estão retomando suas atividades, inclusive, reabrindo suas instituições de ensino.

No Brasil, contudo, as aulas presenciais continuam suspensas.

Apenas os governos do Distrito Federal e do Estado de São Paulo estão traçando planos para a tomadas das atividades letivas.

Segundo calendário apresentado pelo governador de São Paulo, as escolas devem reabrir a partir do dia 8 de setembro, funcionando em esquema de rodízio de alunos.