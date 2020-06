“Escolha Um Trabalho Que Você Ama E Não Trabalhe Um Único Dia De Sua Vida.” – Notícias Concursos

Em clima de dia dos namorados, escolhi falar sobre “amor”. Não sobre a definição da palavra, mas sobre a importância de colocar esse sentimento em tudo o que fazemos. Afinal, quando trabalhamos com o que amamos, temos motivação para fazermos o melhor e o comprometimento com o resultado não se torna uma obrigação.

Quando você ama o que faz, o trabalho não se torna desgastante e sim prazeroso. Você compreende que, mesmo estando na sua área de atuação, vão ter algumas atividades que estarão fora da sua zona de conforto, mas ainda assim merecem importância. As atividades extras não se tornam um fardo, mas sim um aprendizado.

Quando você trabalha com o que gosta, a tendência é buscar sempre melhorar a cada dia, esforçar-se verdadeiramente e dedicar-se sem medir esforços. E mesmo com todas as dificuldades, estar sempre buscando inovar para entregar o maior valor possível.

Estar em um ambiente agradável, com uma equipe que tem o mesmo propósito, contribui para um clima de harmonia e amor. Se importar com o outro, estar disposto a contribuir, estar aberto a melhorias e ter o cuidado em entregar um serviço de qualidade são formas de depositar amor no que faz. E o reconhecimento por tudo isso vem ao inspirar outras pessoas.

A base de um trabalho inspirador é também o amor. Das diversas maneiras que esse sentimento pode ser demonstrado, eu escolho ter a gratidão das pessoas e um retorno positivo pelo o que me dedico a fazer. Saber que o meu trabalho pode fazer a diferença na vida de alguém é algo extremamente gratificante e prazeroso para mim.