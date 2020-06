está aberta a solicitação por nome social. Veja como fazer – Notícias Concursos

O inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 já podem solicitar o atendimento pelo nome social no dia das provas a partir desta segunda-feira (1º). O prazo para fazer o pedido vai até sexta-feira (5).

A medida foi adotada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 2014, com o intuito de garantir direitos iguais aos participantes travestis e transexuais no exame nacional.

No ato da inscrição, o participante preenche os dados com seu nome civil e, posteriormente, é possível fazer a solicitação para que o nome social possa ser utilizado nas listas de salas nos dias de prova, além da escolha entre os sanitários masculino ou feminino.

Saiba como solicitar

O inscrito deve acessar a Página do Participante e apresentar os seguintes documentos, de acordo com o edital:

Foto atual, nítida, individual, colorida, com fundo branco que enquadre desde a cabeça até os ombros, de rosto inteiro, sem o uso de óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares);

Cópia digitalizada, frente e verso, de um dos documentos de identificação oficiais com foto, válido, conforme item 12.2 do edital.

Cópia assinada e digitalizada do formulário de solicitação de atendimento pelo nome social disponibilizado na Página do Participante.

Vale lembrar que a solicitação só pode ser feita após o estudante ter confirmado a sua inscrição. Os dados de contato devem estar atualizados e todas as informações complementares solicitadas pelo Inep devem ser preenchidas.

Cada solicitante pode acompanhar individualmente o resultado na própria Página do Participante. Se o pedido não for aprovado, ele será informado por e-mail e terá o prazo de tries dias para enviar um novo documento comprobatório.

Mais de 6 milhões de inscritos

Apesar de não ter data definida para a realização das provas, o Enem 2020 recebeu 6.121,363 inscrições. É o menor número de inscritos desde 2010, em consequência da pandemia do coronavírus e os desafios que a educação no país tem enfrentado com as aulas remotas e indefinição do calendário letivo nos próximos meses.