Estratégias para escrever uma redação nota 1000 – Notícias Concursos

A redação do ENEM é sempre uma aflição recorrente entre quem está se preparando para o exame. Afinal, é nela que o estudante vê uma chance de aumentar sua nota final, importante para ingressar em faculdades públicas e privadas por meio de inúmeros programas.

Para ir bem nela, no entanto, é preciso seguir parâmetros para construir um bom texto, além de treinar muito, claro.

Selecionamos X estratégias para você se dar bem na redação e alcançar a nota máxima!

1 – Siga a norma culta

Competência 1 do ENEM, vale 200 pontos, então é preciso se dedicar para ir bem nesse quesito.

Uma primeira dica é estudar ao máximo aquilo que você tem dificuldade quanto à ortografia. Por exemplo: dúvidas sobre crase ou acentuações.

Também é importantíssimo que você não utilize linguagem coloquial. Ou seja, aquela que é usual, adotada para conversas informais, com gírias e muitos neologismos.

Escreva o seu texto com palavras que conheça, mas uma ideia é tentar enriquecer seu vocabulário antes de chegar o ENEM.

2 – Não fuja do tema

Toda redação do ENEM apresenta uma proposta de tema. Muitas vezes são disponibilizadas três referências para que você analise e consiga criar seus próprios argumentos. É importante que o seu texto não fuja dessa temática em nenhum momento. Por isso que é muito indicado fazer um rascunho antes.

Por exemplo:

O tema é: Efeitos do desmatamento da Amazônia.

Não adianta você discorrer sobre como ocorre o desmatamento, falar de seu histórico e dados. É preciso falar sobre os “efeitos” desse problema, que é exatamente o tema.

5 – Respeite o tipo de texto

Deve-se ter atenção ao tipo de texto requisitado. Até hoje o ENEM cobrou somente texto dissertativo-argumentativo.

Esse modelo pede que uma tese seja defendida por meio de argumentos. Também tem uma estrutura básica, que consiste em introdução, desenvolvimento e conclusão. Um bom ponto para se atentar.

4 – Coerência argumentativa

É primordial que o seu texto seja coerente com as informações de referência que a avaliação propõe e com o tema, conforme já falamos. Também precisa abordar o problema se apegando à realidade, a fatos.

Os argumentos que você expor na redação devem ser consistentes. Para isso, é indicado usar exemplos, dados estatísticos, argumentos de autoridade, alusões históricas, além de muitas outras estratégias que dão o embasamento perfeito para convencer o corretor de sua redação nota 1000.

4 – Coesão textual

São dois pontos de atenção que ajudam você a criar um texto com mais coesão. O primeiro é em relação às repetições e o segundo à ligação entre as partes de sua redação.

Isto é, uma redação com muitas repetições de ideias e argumentos não estará com uma coesão 100%. Assim como a dissertação que não possui conectivos entre os parágrafos.

Revise seu texto e perceba se há palavras que conectem as ideias, passando o sentido real que você deseja.

5 – Propostas de intervenção

Esse tópico se refere às propostas que você tem para resolver a problemática do tema. Pense em responder as seguintes questões no decorrer do seu texto:

O que pode ser feito?

Como pode ser feito?

Quem pode fazer?

Quando pode ser feito

São perguntas essenciais para seguir e desenvolver argumentos válidos e que realmente tenham a preocupação de resolver o que foi proposto.