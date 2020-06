Estudantes de lugares distantes assistem a aulas pelo rádio – Notícias Concursos

Enquanto muito tem se falado sobre como a pandemia do novo coronavírus mudou a rotina de estudantes dos centros urbanos, com as aulas on-line, poucas são as divulgações sobre os alunos que moram distantes e precisavam percorrer quilômetros até a escola. Viagem de barco, ônibus, bicicleta, motocicleta; é assim que muitos estudantes conseguem chegar no local de estudo.

Porém, mesmo com a opção de acompanhar as aulas pela televisão, sites ou aplicativos no celular, muitos ainda não têm acesso a nada disso. Pesquisa do IBGE já revelou que 40% da população não têm acesso à internet.

Então, para resolver o problema, alguns gestores encontraram no rádio a melhor forma do conteúdo chegar aos estudantes. Logo ele, que teve o fim anunciado com o surgimento da TV, depois dos PostCasts, mas continua ali, firme e democrático.

No Maranhão, a Rádio Timbira e as emissoras repetidoras do interior do estado estão transmitindo aulas pelo rádio. O professor Elvis John já tinha experiência em rádio, porque produzia conteúdo como dicas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mas aula é uma novidade. Para o professor, o rádio está sendo fundamental e pode se consolidar mesmo depois suspensão das aulas por causa do novo coronavírus.

As aulas são transmitidas em horários determinados. Para a turma da Leanny Pinheiro, aluna do 2º ano do ensino médio, as aulas são à tarde. Ela estuda na escola Rio Grande do Norte, em São Luís.

Mesmo morando na capital maranhense, ela tem dificuldade de acompanhar por outras plataformas. Leanny não tem celular, para ver aulas pelo app, só quando a mãe está em casa, mas depende da qualidade da internet. Das opções, o rádio é a opção preferida da estudante.

Secretária Adjunta da Gestão da Rede e Aprendizagem, da Secretaria de Educação do Maranhão, Nádya Dutra, afirma que as radioaulas têm uma boa adesão, principalmente no interior. Segundo a secretária, é possível ter índice de aprendizagem pelas aulas à distância e afirma que os estudantes serão avaliados no retorno das aulas presenciais.

Além do estado do Maranhão, algumas prefeituras também têm realizado aulas pelo rádio. É o caso de Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte e Candelária, no Rio Grande do Sul. A região norte tem grande parte da população em áreas isolas.

Levantamento do Instituto de Energia e Meio Ambiente, Amazônia Legal quase um milhão de pessoas sequer tem energia elétrica em casa. Contudo, estados como Amazonas e Pará não ampliaram as aulas para o veículo que pode funcionar com pilhas. As informações são da EBC.