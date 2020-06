Eto’o comenta experiência com Guardiola no Barça e faz revelações surpreendentes sobre a relação com o treinador

“Não sou o único que disse. Minha experiência com Pep no Barça foi a que foi, mas, no pessoal, não foi o que esperávamos. E muitos jogadores disseram o mesmo sobre ele. Como treinador, Pep prepara as partidas como ninguém. Como nos treinava em 2009 era incrível. Sua maneira de ver o futebol de ataque, de controle, de ter a bola, os rondos… Pep era o melhor nisso”, declarou.

Questionado, Eto’o também lembrou de sua relação com Mourinho, técnico que conheceu logo após sair do Barcelona. “José é, primeiramente, um amigo. É uma pessoa que, quando não gosta de algo, te diz. Nós dois temos temperamentos fortes e nos entendemos bem. É uma das melhores pessoas que encontrei no futebol. As pessoas tentam apresentá-lo como um polêmico, mas é mentira. O que acontece é que a vida, e o futebol, são hipócritas e preferem isso do que as pessoas verdadeiras”, disse.

