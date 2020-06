Everton x Liverpool | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Informações adicionais: Para infelicidade do vitorioso e experiente treinador Carlo Ancelotti, o Everton volta aos gramados ainda distante das condições clínicas ideais em seu elenco. Gbamin, Cenk Tosun e Theo Walcott são baixas certas por motivo de lesão, enquanto Yerry Mina, Delph e o brasileiro Bernard estão sob avaliação dia a dia. Só saberemos se aparecerão entre os relacionados horas antes da bola rolar.

Informações adicionais: Em comparação ao seu adversário neste duelo, Jürgen Klopp tem situação muito mais tranquila quando olha para seu elenco. As únicas ausências confirmadas são de Nathaniel Clyne e Xherdan Shaqiri, ambos reservas, que estão fora de combate há longa data. O único titular vermelho que preocupa é o atacante egípcio Mohamed Salah, que ficou de fora do último jogo-treino com dores musculares. Sua presença na partida não é descartada, nem confirmada.