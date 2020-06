Ex-dirigentes do Cruzeiro são investigados pelo MP por crimes que podem levá-los à prisão; entenda o caso

Em entrevista ao UOL Esporte, o promotor de Justiça, Daniel de Sá, comentou sobre as investigações. “Estão sendo investigados os ex-dirigentes da gestão que se iniciou em janeiro de 2018 (o presidente era Wagner Pires de Sá e Itair Machado ocupava a vice-presidência de futebol). Além deles, outras pessoas da gestão do Cruzeiro, inclusive Conselho Deliberativo, e pessoas que se relacionaram com o clube de alguma forma durante a gestão também são, de alguma forma, alvo da investigação”, afirmou.

– acrescentou o promotor.

Daniel de Sá também destacou que, inicialmente, apenas os dirigentes que participaram da gestão de 2018 a 2019 estão sendo investigados. “A investigação precisa ter um foco específico. No caso, o foco foi estabelecido a partir da representação que lhe deu origem. Nada impede, por óbvio, que a descoberta de indícios de práticas criminosas em outras gestões dê origem a novos procedimentos de apuração”, explicou.

“Nesse momento estão sendo analisados documentos e informações constantes nos procedimentos de investigação, inquérito policial e procedimento investigatório criminal do MPMG, e colhidas provas complementares, por exemplo, alguns depoimentos, inclusive reinquirir para possibilitar a conclusão, ainda que parcial, das investigações, em relação a fatos cuja apuração esteja mais avançada”, completou.

Por fim, Daniel de Sá falou sobre análise de documento entregue pelo Cruzeiro e de próxima etapa das investigações. “O relatório tem 300 páginas e já foi alvo de uma primeira análise. Nesse momento, alguns dados ali constantes estão sendo confrontados com outros já existentes na investigação. A partir dessa análise será deliberado se integrarão a primeira fase de conclusão ou subsidiarão o prosseguimento das investigações em novos procedimentos a serem iniciados”, encerrou.

