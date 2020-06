Ex-São Paulo, Álvaro Pereira fala sobre futebol brasileiro e rivalidade paulista: “Era uma guerra”

Questionado sobre os clubes paulistas que ele mais gostava de enfrentar, o uruguaio destacou o Majestoso e o Choque-Rei. “Corinthians e Palmeiras. Era uma guerra. Me lembro que era uma guerra. Me emocionei no primeiro clássico, no Pacaembu, contra o Palmeiras – vencemos por 2 a 1 – e acho que foi apenas o meu terceiro jogo pelo São Paulo. O mandante era o Palmeiras e os visitantes ficavam num canto. Vi todo mundo pulando, todo mundo cantando”.

EXCLUSIVO Álvaro Pereira conversou com a 90min e disse qual rival paulista mais gostava de enfrentar com a camisa do São Paulo! E ainda falou sobre uma possível volta ao Tricolor. Confira:#SPFC #SãoPaulo #Corinthians #Palmeiras pic.twitter.com/cyNsTyh05E — 90min Brasil (de ?) (@90minbrasil) June 12, 2020

– ressaltou Álvaro Pereira.

Para finalizar, Álvaro Pereira disse que nunca atuaria por Palmeiras e Corinthians. “Nenhum dos dois. Eu falaria ‘muito obrigado, mas não’. Por causa do São Paulo, de onde tenho lindas recordações. Inclusive estive perto do Palmeiras, num dado momento, quando terminei o Brasieirão de 2014. O Alexandre Mattos me procurou, um papo normal, um café, e me perguntou se eu me interessava em ir para o Palmeiras. Eu lhe disse que estava muito cômodo no São Paulo, que estava muito identificado e que meus direitos percentiam à Inter de Milão, que era com eles. Mas que por mim eu seguia no São Paulo”, encerrou.

