Expo Empreendedor – Notícias Concursos

O evento ocorrerá em São Paulo, nos dias 13 e 14 de Novembro, para empresas de pequeno, médio e grande porte.

Contará com mais de 5.000 participantes, 35 palestras, mais de 110 marcas e expositores, e mentorias exclusivas.

O evento sobre inovação, gestão, marketing, vendas, e-commerce, varejo entre outros, foi criado com o intuito de criar novas oportunidades e melhorar os resultados do seu negócio.

Feira de Negócios

Uma vitrine de oportunidades e negócios para investidores, empreendedores, empresários e pessoas interessadas em abrir ou expandir seu próprio negócio.

Congresso

Serão dois dias de muito conteúdo com palestras sobre negócios, marketing e vendas.

Além de adquirir muito conhecimento, conhecer ferramentas e melhores práticas de mercado para o seu negócio.

Networking

Na Expo Empreendedor, você pode gerar conexões e networking orgânico de impacto.

Os setores em exposição serão variados entre eles:

Franquias – com a participação de grandes redes.

Serviços – fornecedores oferecendo as melhores e mais variadas soluções para empreendedores, empresas e startups.

Equipamentos – tecnologia, máquinas, mobiliário, insumos e muito mais.

Micro empreendedor – saúde, moda, beleza e mais.

Aberta para o público em geral, a Expo Empreendedor é uma vitrine de oportunidades e negócios.

Direcionada a investidores, empreendedores, empresários e pessoas interessadas em abrir ou expandir seu próprio negócio.

Poderão conhecer opções de investimentos altamente lucrativos e vivencie experiências que vão mudar sua forma de ver e fazer negócios.

Vantagens de ir a Expo Empreendedores

Conhecer as novidades do mercado

Entrar em contato direto com empresas

Negociar orçamento

Aproveitar condições exclusivas que as empresas oferecem durante o evento

Assistir e participar das programações e atrações

Como fazer Networking em eventos

Feiras e eventos são ótimas oportunidades de fazer networking, pois vem pessoas de várias regiões e dos mais diversos ramos. Entre um papo e outro o empreendedor pode ampliar e muito sua rede de contatos.

Aproveite ao máximo seu networking e obtenha resultados incríveis em seu negócio.

Mas com se preparar para um evento assim? Essa é uma das perguntas que muitos empreendedores se fazem.

Primeiramente, é importante se preparar e se organizar antes do evento, esteja informado, modere o uso do celular, lembre-se esse momento é de grande aprendizagem e importância para sua empresa, aproveite cada momento do evento.

Se planejar como vai abordar as pessoas e como vai iniciar a conversa é muito importante também, esteja preparado.

Ande bastante pelo evento, se movimente, invista realmente seu tempo nesse momento, e com o que realmente te interessa e irá te ajudar.

Após o evento organize os contatos feitos, use as redes sociais, whatsapp a seu favor. E monte um plano de como prosseguir com essa conversa, para tornar ele além de contato seu cliente.

Agora conte-nos sua empresa já participou de eventos assim?