Família do ex-prefeito Gusto oficializa aliança política com prefeita Vera Dantas

Em recente postagem, anunciamos que a irmã Genilda, a mãe Geruza e o sobrinho Eusébio Neto do saudoso Augusto dos Santos, ex-prefeito Gusto de Igreja Nova, haviam declarado apoio à reeleição da prefeita Vera Dantas (MDB). Agora o apoio dos membros da família vem de forma oficial e participativa na maratona eleitoral que se aproxima, seguindo o calendário eleitoral que continua sem mudanças.

Os relatos são compreensíveis para as decisões tomadas, e aqui, não entraremos no mérito familiar, pois a nós cabe apenas relatar os fatos políticos, prezando pela boa informação e o respeito as pessoas. Destacamos que a viúva do ex-prefeito e o filho que também é Neto, marcharão ao lado do pré-candidato Dr Maurício (REPUBLICANOS).

O fato é que ingratidão, tira afeição!