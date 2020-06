ferramentas para revisões espaçadas – Notícias Concursos

A revisão espaçada ou repetição espaçada é um método de aprendizagem criado para sanar necessidades de retenção do conhecimento na memória ao longo do tempo.

Esse método foi criado tendo como base A Curva do Esquecimento. E consiste basicamente em organizar tempos curtos de retomada e revisão dos assuntos estudados em curto período.

Para ajudar você a se organizar melhor e simplificar as suas revisões espaçadas, apresentamos três ferramentas perfeitas para mediar a organização do seu tempo de estudo, suas disciplinas e revisões.

1. FLIP – Tempo de Foco para Estudo

Este aplicativo é o queridinho de muitos estudantes. Além de possuir interface muito agradável, tem o melhor gerenciamento de tempo entre os aplicativos de estudo, apresentando até estatísticas do seu estudo diário, semanal e mensal.

Há diversos recursos para você planejar e analisar sua rotina, como o calendário, que permite a inserção de matérias e distribuição nos dias da semana, além do estabelecimento de objetivos, ajudando o estudante a manter o foco.

O aplicativo possui tantas funcionalidades que, no início, pode ser difícil de manusear para algumas pessoas. É muito bem recomendado para estudantes experientes e, para muitos, é superior ao Anki.

2. Flashcards – Estude e Memorize

Este aplicativo é o mais adequado para quem acabou de começar a se organizar para estudar mais seriamente e de forma independente. A sua maior vantagem é o uso 100% off-line, que permite ao estudante, se desconectar completamente da internet durante seu tempo de estudo por repetição espaçada.

Você Pode Gostar Também:

O Flashcards, como o nome já anuncia, consiste basicamente na criação de cards para facilitar a memorização dos conteúdos. Os cards podem ser gerenciados com facilidade e são ilimitados, o estudante pode criar a qualquer momento um card sobre qualquer assunto e classificá-los por cor.

Ainda há os cartões de revisão, que indicam quais cards devem ser retomados pelo usuário. Vale a pena conferir!

3. Crie seus cards à mão!

Esta terceira dica é para os estudantes mais tradicionais, que têm melhor processo de aprendizagem através das mídias impressas.

Crie você mesmo os seus cards! Essa dica consiste basicamente na criação de cartões feitos de cartolina colorida e com muitas canetas e marcadores. É necessário apenas cortar os cartolina em tamanhos pequenos, como cartões mesmo. Após cordados, basta escrever de um lado do do card uma pergunta sobre um assunto que você já estudou e, no verso, a reposta.

No momento da revisão, você deve se esforçar para responder as perguntas, conferindo se acertou ou não.

DICA: Recomenda-se separar os cards em três pilhas para a revisão: a primeira com as perguntas nas quais não houve dificuldade de responder, a segunda com as perguntas que foram respondidas corretamente com alguma dificuldade e a terceira com as perguntas respondidas incorretamente.

Na próxima revisão, priorize os cards da segunda e da segunda pilha.

Gostou das dicas? Comente aqui.