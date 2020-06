FIFA, sem querer, pode ter ajudado o Chelsea a se tornar a grande sensação da próxima janela de contratações

A punição, que ainda foi reduzida pela Corte Arbitral do Esporte, no entanto, pode ter sido uma ‘ajuda inusitada’ para os Blues, que, sem saber que haveria uma pandemia e que o mundo entraria em colapso, acabou acumulando dinheiro no Stamford Bridge.

Em síntese, a FIFA, obviamente sem intenções, acabou dando o caminho para os Blues chegarem a janela de transferências 2020/2021 com seus bolsos mais preparados e saudáveis do que os arquirrivais. Agora, livre para atacar o mercado, os ingleses podem se tornar a nova sensação do futebol mundial.

