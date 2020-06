Filho de deputado recebe auxílio emergencial de R$ 600 – Notícias Concursos

Deputado pediu desculpas pela “astúcia” de seu filho

O filho de 22 anos do deputado federal Ruy Carneiro (PSDB) fez cadastro para receber o auxílio emergencial de R$ 600. O deputado emitiu nota pedindo desculpas pela “astúcia” de seu filho.

A nota foi divulgada pelo político sábado, 13 de junho. De acordo com Ruy Carneiro, assim que soube que seu filho recebeu R$ 1.200 do auxílio emergencial, o equivalente a duas parcelas, o valor foi devolvido. O deputado afirmou que seu filho, à sua revelia, solicitou indevidamente, recebeu duas parcelas e o dinheiro foi devolvido ao Tesouro Nacional no dia 10 de junho.

Você Pode Gostar Também:

“Condeno e lamento o acontecido, reiterando o meu compromisso com a transparência e ilibada conduta mantidas ao longo de toda a minha vida”, disse o deputado em nota.

O auxílio emergencial de R$ 600 foi criado pelo governo federal para ajudar trabalhadores informais, autônomos, desempregados que não recebem seguro desemprego e microempreendedores individuais (MEIs). Beneficiários do Bolsa Família também têm direito ao programa. Mães chefes de família recebem R$ 1.200 em cada parcela.

Apesar de ser voltado à parcela mais vulnerável dos brasileiros, o auxílio emergencial tem sido alvo de fraudes. Milhares de pessoas que não cumprem os requisitos têm o cadastro aprovado e recebem o valor, enquanto ainda há milhões de brasileiros com o cadastro em análise aguardando resposta.