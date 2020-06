Filmes brasileiros para citar questões sociais na redação do ENEM – Notícias Concursos

Filmes são excelentes referências para escrever dissertações argumentativas. Por aqui mesmo já falamos sobre títulos para estudar temas da atualidade e dar aquela ajudinha na redação do ENEM, bem como em outros vestibulares.

Desta vez, reunimos longas nacionais que prometem oferecer uma boa base para citar questões sociais, sempre presentes nos temas propostos.

A Hora da Estrela (1985)

Adaptação da obra homônima de Clarice Lispector, “A Hora da Estrela” retrata a história da jovem Macabéa, de origem nordestina e órfã que vive em São Paulo em um cenário de pobreza. Em meio a tudo isso, a moça é deixada por seu namorado, que optou por ficar com sua melhor amiga.

A trama aborda temas sociais, como:

Pobreza

Migração

Preconceitos

Luta por sobrevivência

Desigualdade social

Sociedades marginalizadas

Machismo

Relações abusivas

Central do Brasil (1998)

Indicado para duas categorias do Oscar, Central do Brasil é um filme que pode agregar muito valor quando citado em uma redação. A narrativa discorre sobre a vida da professora aposentada Dora, que trabalha na estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, escrevendo cartas a pedido de pessoas que não são alfabetizadas.

Ao presenciar a morte de uma de suas clientes, filho Josué, um pobre menino de 9 anos. Após quase vender o menino, Dora decide levar Josué ao Nordeste para conhecer seu pai.

A trama aborda temas sociais, como:

Desigualdade social

Migração

Analfabetismo

Tráfico de pessoas

Pobreza

Abandono

Machismo

Violência

Religião

O Auto da Compadecida (2000)

Pode ser que você já conhece O Auto da Compadecida, pois é um dos mais populares da lista. Baseado na obra homônima de Ariano Suassuana, conta com aspecto teatral e repleto de humor a vida dos amigos João Grilo e Chicó, que vivem no sertão da Paraíba em situação de pobreza.

Os dois se envolvem em aventuras dia após dia, até que uma delas envolve o mais terrível cangaceiro da região.

A trama aborda temas sociais, como:

Religiosidade

Moral e ética

Corrupção

Pobreza

Fome

Violência

Desigualdade social

Valores humanos

Cultura popular

Cidade de Deus (2002)

Outro filme bem popular que proporciona um arsenal de referências para escrever a redação do ENEM e outros vestibulares. Também é inspirado em livro, cuja história se passa na comunidade Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. São narradas histórias paralelas de jovens que crescem em meio ao tráfico e à situação precária das favelas, retratando diversos temas que são super atuais.

A trama aborda temas sociais, como:

Tráfico de drogas

Uso de drogas

Favelização

Desigualdade social

Racismo

Preconceito sócio-econômico

Marginalização da sociedade

Violência urbana

Corrupção da polícia

Jovens infratores

Falta de oportunidades

Tropa de Elite (2007)

O filme Tropa de Elite também se passa no Rio de Janeiro e mostra de forma ficcional nuances do embate real entre o BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e o tráfico de drogas. O mote principal é a corrupção dentro da corporação policial e na política.

A trama aborda temas sociais, como:

Segurança Pública

Criminalidade

Corrupção

Tráfico de drogas

Violência policial

Tortura

Tráfico de armas

Desigualdade social

Racismo

Marginalização da sociedade

Favelização

Programas sociais