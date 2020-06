Flamengo deve negociar atacante pouco utilizado por Jorge Jesus

Sem espaço, como informa o UOL Esporte, o atacante de 29 anos disputou apenas duas partidas na temporada, somando 80 minutos em campo e improvisação na lateral-direito. O atleta tem contrato com o clube apenas até o final do ano e dificilmente segue no Rio de Janeiro após o término do vínculo.

Orlando Berrío chegou ao Flamengo em 2017, vindo do Atlético Nacional (COL), por cerca de US$ 3,5 milhões (cerca de R$ 11 milhões, na cotação da época). No Rubro-Negro, o colombiano disputou 81 partidas e marcou 7 gols.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.