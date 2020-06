Flamengo tem ‘carta na manga’ para aliviar os cofres do clube; entenda

De acordo com informações do GloboEsporte.com, o Mais Querido ainda tem cerca de R$ 53 milhões para receber por antigas negociações, sendo 6.6 milhões de euros (R$ 38. 96 mi) do Real Madrid por Reinier Jesus, 2 milhões de euros (R$ 11,81 mi) do Lyon por Jean Lucas e 500 mil dólares (R$ 2.6 mi) da Udinese por Felipe Vizeu. A previsão é de recebimento dos pagamentos no próximo mês.

“Quando tratamos essa situação com os líderes do elenco, assumimos alguns compromissos com os jogadores. Não que eles tivessem pedido nada em contrapartida, mas, por experiência, me posicionei que seriam 60 dias dessa maneira e depois faríamos outra reunião para tratar sobre o assunto novamente. Esse prazo ainda não chegou, mas quando chegar faremos uma nova reunião”, explicou o vice de futebol Marcos Braz.

