Flamengo tem ‘custo-benefício’ surreal com venda de Pablo Marí; quantia beira valores em negociação por Gabigol

De acordo com informações do UOL Esporte, o Mais Querido vai receber cerca de 16 milhões de euros (aproximadamente R$ 98 milhões, na cotação atual) pela venda do defensor. O montante, por exemplo, beira ao valor acertado com a Inter de Milão pela compra do artilheiro Gabibol – € 16,5 milhões.

Em solo brasileiro, o espanhol surpreendeu, considerando que ele desembarcou no Rio de Janeiro como uma total incógnita, e se tornou uma das referências da posição, tendo disputado 30 partidas, marcado três gols (dados OGol) e conquistado dois títulos: o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

